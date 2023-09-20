15 медалей привезли псковичи с турнира в Кингисеппе

17:14, 20 сентября 2023, ПАИ

15 медалей завоевали псковские воспитанники спортшколы «Мастер» в турнире по кикбоксингу, который прошёл в Кингисеппе 16 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Турнир был посвящён началу соревновательного сезона и прошёл в разделах фулл-контакт и лайт-контакт. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов псковской спортшколы «Мастер».

Тренирует спортсменов Иван Жаворонков.

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