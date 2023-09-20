Школа граффити открылась в Пскове

17:51, 20 сентября 2023, ПАИ

Проект «Школа граффити» стартовал в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Школа граффити» является совместным проектом хип-хоп-центра «Хоть отбавляй!» с Псковским областным колледжем искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Проект создан в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи.

Ранее уже прошла первая ознакомительная лекция и практика. Первые граффити, созданные участниками, можно увидеть на улице Кузбасской Дивизии, 26. По итогам работы школы ребята создадут масштабную выпускную работу.

По словам организаторов, на протяжении двух с половиной месяцев ученики школы освоят основы техники создания граффити. А шестеро приглашенных преподавателей помогут им в этом.

Помимо лекций, ученики школы примут участие в четырёх мастер-классах. Во время этих практических занятий каждый ученик сможет воплотить свои идеи на стенах города, создавая свои первые рисунки.