Школа граффити открылась в Пскове
Проект «Школа граффити» стартовал в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
«Школа граффити» является совместным проектом хип-хоп-центра «Хоть отбавляй!» с Псковским областным колледжем искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Проект создан в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи.
Ранее уже прошла первая ознакомительная лекция и практика. Первые граффити, созданные участниками, можно увидеть на улице Кузбасской Дивизии, 26. По итогам работы школы ребята создадут масштабную выпускную работу.
По словам организаторов, на протяжении двух с половиной месяцев ученики школы освоят основы техники создания граффити. А шестеро приглашенных преподавателей помогут им в этом.
Помимо лекций, ученики школы примут участие в четырёх мастер-классах. Во время этих практических занятий каждый ученик сможет воплотить свои идеи на стенах города, создавая свои первые рисунки.
Новые абонементы на мастер-классы подготовил Псковский музей для школьников и студентов