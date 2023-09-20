20 холодильников для хранения лекарств закуплены для псковской больницы

17:38, 20 сентября 2023, ПАИ

20 фармхолодильников закупили в Псковскую областную клиническую больницу. Они предназначены для хранения лекарственных препаратов, которые требуют специальной температурной регуляции. Об этом ПАИ сообщили в больнице.

Такие фармхолодильники обеспечивают безопасность лекарств. «Некоторые лекарства требуют строгой температурной регуляции для обеспечения их эффективности и безопасности. Фармхолодильники создают оптимальные условия для хранения этих препаратов», – отметили в медучреждении.

Кроме того, такие холодильники помогают хранить лекарства на протяжении длительного времени. «Некоторые лекарства имеют длительный срок годности. Фармхолодильники позволяют лекарствам сохранить свои свойства на протяжении нескольких месяцев или даже лет», – уточнили в больнице.

Кроме того, в медучреждении подчеркнули, что подобное оборудование позволяет эффективно организовать и управлять запасами лекарственных препаратов в больнице.