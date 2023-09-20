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Псковичи выступили в трех компетенциях отборочного этапа Национального чемпионата «Абилимпикс»

В Псковской области продолжаются соревнования отборочного этапа Национального чемпионата «Абилимпикс»-2023. 20 сентября в состязаниях принимают участие трое псковичей, каждый в своей компетенции, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Фото pskov.ru

В компетенции «Поварское дело» категории «студенты» свои умения показала Софья Ильина  из Опочецкого индустриально-педагогического колледжа. Она борется за попадание на Национальный чемпионат с конкурсантами из 60 регионов страны.

Карина Брюсова из Опочецкой школы-интерната выступила в компетенции «Малярное дело» категории «школьники». В борьбе за поездку в Москву она сойдется более чем с 20 конкурсантами.

В компетенции «Слесарное дело» категории «студенты» Псковскую область представил Кирсан Афанасьев из Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса. Вместе с ним участие в отборе принимают более 25 студентов.

Соревнования отборочного этапа Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия — страна возможностей» начались 18 сентября.

Соревнования — эффективная модель комплексной реабилитации и важнейший инструмент формирования единого образовательного пространства, его доступности для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Чемпионат открывает возможности личного самосовершенствования и роста профессионального мастерства, перспективы успешного трудоустройства. В этом году чемпионат пройдет под девизом «Возможности без границ!».

Псковскую область в отборе представляют 20 участников в 14 номинациях — это победители регионального этапа Национального чемпионата.

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