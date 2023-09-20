Четверть миллиарда рублей направлено в дорожный фонд Псковской области по штрафам нарушителей ПДД

18:29, 20 сентября 2023, ПАИ

Четверть миллиарда рублей направлено в дорожный фонд Псковской области по вынесенным штрафам за нарушение ПДД. Об этом губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову доложил врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов в ходе рабочей встречи сегодня, 20 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе областного правительства.

По сравнению с 2022 годом, по словам Станислава Стармолотова, количество вынесенных постановлений по оплате штрафов за нарушение ПДД выросло почти вдвое – до 430 тысяч. По ним в дорожный фонд региона направлено более 250 млн рублей.

Удалось увеличить процент оплаты штрафов – сейчас он составляет 88 %. Эти средства позволят отремонтировать больше дорог, а также могут быть направлены на реализацию программы «Чистая область», уточнил Станислав Стармолотов.

Глава региона обратил особое внимание, что в последние годы в Псковской области хорошими темпами дороги приводятся в нормативное состояние. «На хороших дорогах водители часто начинают нарушать скоростной режим. Как идёт работа по использованию и внедрению комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД?» – поинтересовался Михаил Ведерников.

Станислав Стармолотов подтвердил, что количество нарушений ПДД незначительно, но выросло. Подавляющее большинство – превышение разрешенной скорости. В рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ведётся планомерное увеличение комплексов ФВФ. В управлении «Псковавтодора» находятся десять комплексов. С 2022 года арендовано 62 стационарных и 33 передвижных комплекса.

«Для аренды техники выделено 233 млн рублей. Стационарных комплексов установить удалось больше, чем обозначен целевой показатель. В целом всё работает хорошо, нареканий нет», –отметил Станислав Стармолотов.

До конца года с помощью дополнительной поддержки, которая была выделена из регионального бюджета по решению губернатора, установят ещё 50 комплексов – на эти цели направлено 280 млн рублей. Аренда техники рассчитана до 2025 года с возможностью выкупа в собственность региона.

«Работы ведутся, исполнение составляет примерно 60-70 %. На основных сложных участках техника смонтирована, остались единичные подключения», – сказал врио председателя регионального комитета.

К концу 2023 года количество комплексов ФВФ составит 122 стационарных, 33 передвижных. Михаил Ведерников уточнил, достаточно ли такого количества техники, чтобы закрыть основные сложные участки на дорогах региона. «Этого достаточно. Сейчас, по предварительной информации, мы на хорошем уровне в части обеспечения безопасности дорожного движения, в этом есть и заслуга устанавливаемых комплексов», – заверил Станислав Стармолотов.

«Хорошо, держите вопрос обеспечения безопасности дорожного движения на контроле. По нацпроекту «БКД» аварийность и смертность на дорогах – одни из важнейших показателей. Нужно прикладывать все усилия, чтобы передвигаться по дорогам в Псковской области было безопасно», – подчеркнул в завершение встречи Михаил Ведерников.