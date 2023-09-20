В Острове добровольцы встретили вернувшихся из зоны СВО бойцов
Добровольцы и присоединившиеся к ним островичи встречали бойцов из зоны СВО. Об этом ПАИ сообщила газета «Островские вести».
Акции со встречей бойцов из зоны проведения СВО становятся доброй традицией в городе Острове. Активисты, специалисты Центра добровольчества, волонтеры, сотрудники Росгвардии, учащиеся школы № 7 им. В. Н. Пушкарева и проезжающие мимо горожане присоединились к яркой встрече наших защитников.
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20 сентября 2023
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