Великолукские мастера стали лауреатами международного конкурса ремёсел и фольклора

19:26, 20 сентября 2023, ПАИ

Мастера декоративно-прикладного творчества из Великих Лук стали лауреатами международного конкурса ремесёл и фольклора «Смоленский рожок». Об этом сообщает новостной портал Luki-News со ссылкой на комитет культуры администрации города.

В этом году мероприятие прошло 17 сентября в парке культуры и отдыха «Соловьиная роща» и было посвящено 1160-летию города Смоленска.

В рамках конкурсной программы своё творчество экспертам представили Ольга Зарецкая, Марина Бондарь и Владимир Курчанов. Жюри по достоинству оценило работы великолукских мастеров. По итогам конкурса Ольга Зарецкая стала лауреатом I степени сразу в двух номинациях: «Сувенирный пряник» и «Художественное ручное кружево и вязание». Владимир Курчанов удостоен звания лауреата I степени в номинации «Резьба по дереву», а Марине Бондарь жюри присудило звание лауреата I степени в номинации «Изделия из бисера».

Отметим, ежегодно международный конкурс фольклора и ремёсел «Смоленский рожок» собирает большое количество участников, среди которых мастера декоративно-прикладного творчества, фольклорные ансамбли, музыканты, сказители, фольклорные театры. В этом году гостей праздника ждали концертная программа, ремесленные мастер-классы, сувенирные ряды, интерактивные локации.