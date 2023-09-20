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Общество

Эксперты назвали симптом рака, который можно определить по лицу

Желтуха, признаки которой появляются на лице, может говорить о развитии рака поджелудочной железы, заявил британский гастроэнтеролог Асиш Басси в интервью Express. Об этом пишет РИА Новости. 

«Одним из первых признаков, которые могут быть связаны с раком поджелудочной железы, часто является безболезненная желтуха», – рассказал врач. По его словам, при этом кожа и белки глаз приобретают жёлтый оттенок. Есть и другие симптомы, на которые следует обратить внимание.

«Другие признаки которые могут появиться по мере прогрессирования рака поджелудочной железы, включают боли в животе, необъяснимое снижение веса, потерю аппетита, боли в спине, проблемы с пищеварением и возникновение диабета», – добавил он.

По словам медика, это заболевание называют «тихим», поскольку на ранних стадиях оно протекает бессимптомно.

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