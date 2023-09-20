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Общество

МЧС России: За лето на водоёмах России спасено более двух тысяч отдыхающих

За лето на водоёмах России спасено 714 отдыхающих, в том числе 157 детей, при этом 2 381 человек погиб, из них 358 – детей, сообщает пресс-служба МЧС РФ. Основная причина трагедий на воде, по данным ведомства, – это купание в необорудованных и запрещённых местах в состоянии алкогольного опьянения.

Летом было выявлено более пяти тысяч диких пляжей. По результатам работы в 71 месте были оборудованы места для купания. В необорудованных безопасность обеспечивали 722 мобильных спасательных поста.

Кроме того, как рассказал начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам управления безопасности на водных объектах МЧС России Андрей Печенин, за восемь месяцев 2023 года на водных объектах произошло 185 происшествий с маломерными судами. Это на 10 % меньше, чем годом ранее. В результате ЧП погибли 132 человека, 42 получили травмы и 19 пропали без вести.

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