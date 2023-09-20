Великолучанин вышел в финал первенства России по кикбоксингу
Великолучанин Никита Кунгурцев вышел в финал первенства России по кикбоксингу. Об этом сообщает новостной портал Luki-News.
С 18 сентября в Грозном проходит первенство России по кикбоксингу в разделе К-1. Великие Луки на соревнованиях представляют Никита Кунгурцева и Даниил Глушанов.
По результатам предварительных поединков Никита Кунгурцев вышел в финал первенства России. Завтра ему предстоит встретиться с соперником из Дагестана – вторым номером молодёжной сборной.
Напомним, оба спортсмена тренируются в СК «Авангард» под руководством Георгия Кунгурцева.
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