Ещё один первый заместитель появится у губернатора Псковской области

21:27, 20 сентября 2023, ПАИ

Ещё один первый заместитель губернатора Псковской области появится в структуре правительства региона. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников в эфире телеканала «Россия 24» сегодня, 20 сентября.

«Я считаю, что у нас профессиональная команда. И, собственно, тот результат, который мы получили на губернаторских выборах, – яркое тому подтверждение. Мы слышим людей, работаем открыто, честно, динамично и стараемся все возможности использовать для развития региона и каждого нашего муниципалитета», – сказал глава региона.

По его словам, кардинальных изменений в региональном правительстве не будет. «Все действующие заместители сохранят свои должности. Но у нас появятся ещё одна должность – первого заместителя», – отметил Михаил Ведерников и подчеркнул, что новый первый заместитель возглавит представительство правительства Псковской области в Москве. Статус первого заместителя позволит ему эффективнее продвигать интересы региона в федеральных министерствах и ведомствах.

Напомним, что представительство Псковской области в Москве начало свою работу в середине июля. Добавим, что первым заместителем главы региона сейчас является Вера Емельянова, которая курирует социальный блок.