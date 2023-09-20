О безопасности дорожного движения рассказали школьникам в Великолукском районе

22:36, 20 сентября 2023, ПАИ

В единый день безопасности дорожного движения в Першинской школе Великолукского района прошёл праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы». Об этом ПАИ сообщила газета «Наш путь».

Ребята из отряда ЮИД «Светофор» приготовили для ребят интерактивное путешествие с Зебрёнком и Светофором. Первоклассники узнали, как правильно переходить дорогу, как вести себя в автобусе. Вместе с юидовцами юные пешеходы сделали своими руками закладку с изображением пешеходного перехода и светофора.

Начальник отдела ГИБДД МО МВД РФ «Великолукский» Сергей Лебедев рассказал ребятам о правилах дорожного движения и вручил им световозвращатели и свидетельства пешехода.