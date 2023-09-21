Рождество Пресвятой Богородицы отмечают православные: что можно и что нельзя делать в праздник

07:04, 21 сентября 2023, ПАИ

Рождество Пресвятой Богородицы отмечают православные 21 сентября. Праздник установлен церковью в IV веке, сообщает calend.ru.

В небольшом галилейском городе Назарете жила престарелая супружеская пара – Иоаким и Анна. Оба супруга были праведны и благочестивы. Святые супруги Иоаким и Анна долгое время были бездетны и плакали о том, что у них нет детей. Однажды Иоаким в большой праздник принес в Иерусалимский храм дары Господу Богу. Но священник не захотел принять даров Иоакима, потому что он был бездетен, а дети считались благословением Божиим.

Тем временем жена его, бывшая дома, тоже услышала, что первосвященник в храме отказался принять их дары из-за бездетности. Она узнала также, что муж ее, скорбя и плача, ушел в пустыню, и сама заплакала. Анна пошла в свой сад, села под лавровым деревом, вздохнула и, взглянув на небо полными слез глазами, заметила вверху, на дереве, гнездо, в котором пищали маленькие птенцы. «Даже птицы имеют детей, а у нас нет такого утешения в старости», – подумала Анна.

Внезапно ей явился ангел Господень. Он сказал: «Ты зачнешь и родишь Дочь, благословенную, превыше всех. Через Нее получат благословение Божие и все земные народы. Через Нее будет дано всем людям Спасение. Имя Ей будет Мария».

В то же самое время ангел явился в пустыне и Иоакиму. Он сказал: «Иоаким! Бог услышал твою молитву, и Он благоволит даровать тебе Свою благодать. Твоя жена Анна зачнет и родит тебе Дочь, которая будет радостью для всего мира. Вот тебе знак, что я говорю тебе правду: иди к храму в Иерусалим, и там, у Золотых ворот, найдешь свою супругу Анну, которой я сказал то же самое».

Удивленный Иоаким, благодаря всем сердцем Бога, с радостью поспешно отправился в Иерусалим, к храму. Там, как сказал ему ангел, он увидел Анну, молящуюся Богу у Золотых ворот, и рассказал ей об ангеле. Она также рассказала мужу обо всем, что видела и слышала о рождении Дочери. Помолившись Господу и поклонившись Ему в храме, супруги вернулись домой. Через девять месяцев у Анны родилась дочь.

Что полагалось делать в этот день:

– женщинам ранним утром выйти на берег реки или озера (в зависимости от того, какой водоём находился рядом с деревней), принести с собой свежий хлеб;

– самой старшей жительнице села или деревни стоять с караваем молча, остальным селянам – петь песни во славу Пресвятой Богородицы, тем самым «прося её о заступничестве» и «небесном покрове»;

– затем хлеб разломить на куски по числу собравшихся (после окончания ритуала каждая из женщин относила свой кусок домой и кормила им скотину);

– отправиться в церковь на праздничную службу;

– после посещения храма Божьего родителям зайти в гости к сыновьям и дочкам, недавно вступившим в брак, чтобы посмотреть, как они живут (во время такого визита молодая хозяйка должна была досыта накормить гостей, а затем подарить родителям круглые пироги; её муж тем временем показывал гостям хозяйство и его внешний вид).

При этом бытовал и ряд строгих запретов. Старожилы говорили, что их несоблюдение может обернуться для человека большими бедами и даже «Божьей карой». Категорически запрещалось в праздник Рождества Пресвятой Богородицы:

– распивать спиртные напитки;

– уклоняться от посещения церкви и молитв (считалось, что тот, кто нарушит это правило, тяжело заболеет);

– сквернословить и браниться, а также затевать ссоры с другими членами семьи (в народе верили, что из-за этого всех родных и близких можно лишиться);

– весь день посвящать работе (следовало уделить время своей душе и Богу).