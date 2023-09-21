Михаил Ведерников поздравил Ресурсный центр добровольчества с трёхлетием

07:25, 21 сентября 2023, ПАИ

Трёхлетие со дня основания отпраздновал региональный Ресурсный центр добровольчества Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Сегодня Ресурсный центр добровольчества – это 14 800 зарегистрированных добровольцев, 258 «серебряных» волонтёров, 420 участвующих в акциях организаций, 16 муниципальных центров добровольчества. Это настоящая команда неравнодушных, открытых, инициативных людей, которые каждый день помогают тем, кто нуждается в поддержке», – отметил Михаил Ведерников.

По его словам, за три года волонтёры совершили почти 300 добрых дел. «Отправлено более тысячи тонн посылок и грузов для военнослужащих, тонны гуманитарной помощи для мирных жителей. Волонтёры помогают семьям участников СВО, одиноким пенсионерам, принимают участие в организации массовых мероприятий в регионе. От всей души поздравляю с праздником. Благодарю каждого за вашу чуткость и внимание к людям, за ваше стремление всегда прийти на помощь», – подчеркнул глава региона.

Также он пожелал волонтёрам успехов и свершения как можно большего количества добрых дел.