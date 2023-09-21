В России предложили отправить самокатчиков на экзамены по ПДД

10:01, 21 сентября 2023, ПАИ

Россиян, пользующихся электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности, хотят обязать сдавать экзамен по правилам дорожного движения. Соответствующее предложение выдвинул вице-спикер Госдумы Михаил Делягин, пишут «Известия».

Депутат обратил внимание на растущую популярность электросамокатов и подобных ему средств передвижения среди жителей России. Он отметил, что СИМы положительно влияют на дорожную обстановку, снижая нагрузку на общественный транспорт, но при этом до сих пор провоцируют конфликты на дорогах.

«Причинами этого являются аварийное вождение, хулиганство, бегство с места аварии без оказания помощи пострадавшим, которые, как правило, создают владельцы личных СИМ, так как курьеры и даже арендаторы понимают, что в случае аварии с их участием им не удастся сохранить анонимность, и стараются вести себя аккуратно», – отметил Михаил Делягин в письме на имя главы кабмина Михаила Мишустина.

Для улучшения ситуации, по мнению депутата, оптимальным вариантом будет ввести в КоАП соответствующий раздел с высокими штрафами за нарушение ПДД и создать единый федеральный реестр СИМов. В нём будет размещена информация о всех средствах передвижения и госномера, которые должны появиться у всех СИМов.