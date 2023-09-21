Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В России предложили отправить самокатчиков на экзамены по ПДД

Россиян, пользующихся электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности, хотят обязать сдавать экзамен по правилам дорожного движения. Соответствующее предложение выдвинул вице-спикер Госдумы Михаил Делягин, пишут «Известия».

Фото: ПАИ

Депутат обратил внимание на растущую популярность электросамокатов и подобных ему средств передвижения среди жителей России. Он отметил, что СИМы положительно влияют на дорожную обстановку, снижая нагрузку на общественный транспорт, но при этом до сих пор провоцируют конфликты на дорогах.

«Причинами этого являются аварийное вождение, хулиганство, бегство с места аварии без оказания помощи пострадавшим, которые, как правило, создают владельцы личных СИМ, так как курьеры и даже арендаторы понимают, что в случае аварии с их участием им не удастся сохранить анонимность, и стараются вести себя аккуратно», – отметил Михаил Делягин в письме на имя главы кабмина Михаила Мишустина.

Для улучшения ситуации, по мнению депутата, оптимальным вариантом будет ввести в КоАП соответствующий раздел с высокими штрафами за нарушение ПДД и создать единый федеральный реестр СИМов. В нём будет размещена информация о всех средствах передвижения и госномера, которые должны появиться у всех СИМов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 сентября 2023

Дмитрий Шахов: Ни одной жалобы на действия сотрудников следкома не поступало
21 сентября 2023

Чтения памяти Валентина Курбатова пройдут в Пскове
21 сентября 2023

15 руководящих должностей вакантны в медучреждениях Псковской области
21 сентября 2023

Преподаватели из Китая проводят занятия для студентов ПсковГУ
21 сентября 2023

В России предложили отправить самокатчиков на экзамены по ПДД
21 сентября 2023

«Экопром» отсудил более 200 тысяч рублей у псковской организации за долги по вывозу мусора
21 сентября 2023

В подготовке к осенне-зимнему периоду Херсонской области помогут псковичи
21 сентября 2023

Свечение Да Винчи над башней Кутекрома в Пскове запечатлел астроном-любитель

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...