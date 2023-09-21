Преподаватели из Китая проводят занятия для студентов ПсковГУ

10:13, 21 сентября 2023, ПАИ

Занятия по китайскому языку начались у студентов факультета иностранных языков ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Преподаватели Шэн Чунься и Чжан Янань познакомят ребят с простейшими основами грамматики. Студенты приобретут навыки разговорной речи, накопят основной запас слов по различным темам. Также на занятиях ребята получат представление о традиционной культуре Китая.

Занятия проходят два раза в неделю в мастерской имени великого мастера, инженера, ремесленника, философа и изобретателя Лу Баня, которая разместилась в лектории второго уровня университетского цифрового парка. По завершении курса студенты получат сертификаты о прохождении обучения.

Визит преподавателей в ПсковГУ проходит в рамках реализации договора о сотрудничестве между ПсковГУ и Цзининским профессионально-техническим институтом. Научно-образовательный проект «Мастерская имени Лу Баня» предполагает также встречи со студентами и сотрудниками вуза, культурную программу, которая познакомит представителей Китая с университетом, Псковом и регионом. Планируется также проведение мероприятия, посвящённого китайскому деловому этикету и чайной церемонии. Кроме того, обсуждаются дальнейшие совместные проекты, которые объединят студентов и преподавателей двух стран.