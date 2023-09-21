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Общество

Дмитрий Шахов: Ни одной жалобы на действия сотрудников следкома не поступало

Рабочую встречу провели руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области Пётр Крупеня и региональный уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов. Об этом ПАИ сообщил омбудсмен.

Дмитрий Шахов: «Жалоб и обращений, затрагивающих права и свободы граждан, на действия и решения псковских следователей Следственного комитета России в этот период не поступало». Фото здесь и далее предоставлены Дмитрием Шаховым

Дмитрий Шахов во время беседы рассказал об итогах рассмотрения обращений и жалоб по вопросам прав и свобод человека и гражданина в 2022 году и за восемь месяцев 2023 года.

Он также подчеркнул, что подобных жалоб и обращений на действия и решения псковских следователей в этот период не поступало. Это, по словам омбудсмена, говорит о качестве работы сотрудников следственного управления.

При этом Дмитрий Шахов заверил, что следственное управление под руководством Петра Крупени на протяжении уже почти четырёх лет является одним из лучших федеральных структур на территории Псковской области. В связи с этим сотрудников следственного комитета поощрят благодарностями уполномоченного по правам человека в Псковской области.

Кроме этого, Пётр Крупеня во время встречи рассказал о раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений, которые произошли в регионе, а также о принятых мерах для возмещения ущерба потерпевшим. Помимо этого он поблагодарил Дмитрия Шахова за взаимодействие.

В завершение беседы региональный омбудсмен поблагодарил руководство и сотрудников следственного управления за внимательное отношение к защите прав жителей Псковской области, а также оказание правовой, консультационной помощи и правовое просвещение членов семей – участников специальной военной операции.

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