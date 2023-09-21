ФК «Псков» стал бронзовым призёром чемпионата СЗФО

10:52, 21 сентября 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» со счётом 4:2 уступил в последней игре чемпионата Северо-Западного федерального округа спортшколе «Ленинградец» и стал бронзовым призёром. Игра прошла в Гатчине Ленинградской области на стадионе «Балтийский». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ОФФ «Северо-Запад».

Последняя игра в чемпионате не влияла на турнирное положение обеих команд.

Отметим, что в рамках чемпионатов СЗФО среди мужских команд это первая бронзовая награда для псковского клуба после переформирования.

В прошлом сезоне ФК «Псков» сумел стать серебряным призёром.

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