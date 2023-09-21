Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

ФК «Псков» стал бронзовым призёром чемпионата СЗФО

Футбольный клуб «Псков» со счётом 4:2 уступил в последней игре чемпионата Северо-Западного федерального округа спортшколе «Ленинградец» и стал бронзовым призёром. Игра прошла в Гатчине Ленинградской области на стадионе «Балтийский». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ОФФ «Северо-Запад».

Фото: Андрей Лупанов

Последняя игра в чемпионате не влияла на турнирное положение обеих команд.

Отметим, что в рамках чемпионатов СЗФО среди мужских команд это первая бронзовая награда для псковского клуба после переформирования.

В прошлом сезоне ФК «Псков» сумел стать серебряным призёром.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 сентября 2023

ФК «Псков» стал бронзовым призёром чемпионата СЗФО
20 сентября 2023

Великолучанин вышел в финал первенства России по кикбоксингу
20 сентября 2023

15 медалей привезли псковичи с турнира в Кингисеппе
20 сентября 2023

Ещё одно серебро завоевала псковичка на первенстве России по гребле
20 сентября 2023

Чемпионат по бегу на шоссе пройдёт в Псковской области
19 сентября 2023

Островичка заняла второе место на соревновании по настольному теннису для слабовидящих в Пскове
19 сентября 2023

Теннисный турнир в Псковской области шёл до четырёх часов утра
19 сентября 2023

Псковичка вышла в финал первенства России по гребле

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...