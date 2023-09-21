Псковичей приглашают принять участие в акции ​«Доступная среда»

13:45, 21 сентября 2023, ПАИ

Псковичи могут присоединиться к Общероссийской акции «Доступная среда», которая пройдёт с 1 по 10 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Акция, призванная привлечь внимание к правам и потребностям людей с инвалидностью, стартует накануне Международного дня инвалидов.

Тестирование традиционно проводится в онлайн-формате. Оно включает в себя вопросы по нескольким тематическим блокам: создание доступной среды, этика общения с людьми с инвалидностью, правила оказания ситуационной помощи. Также по итогам мероприятия пройдёт публичный разбор вопросов и тренинг с участием ведущих экспертов.

Спикерами теста выступят известные государственные деятели, лидеры общественного мнения, представители культуры и искусства. Предварительная регистрация продлится до 1 декабря на сайте проекта.

Участники акции также получат возможность подготовиться к тестированию и бесплатно пройти обучающие курсы от ведущих российских экспертов в области доступной среды, инклюзии и создания цифровых сервисов для людей с инвалидностью.