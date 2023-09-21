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Общество

Приложение «Хорошие новости» появилось в Rustore

Приложение «Хорошие новости», где публикуются позитивные новости о России и россиянах, запущенное Общественной палатой РФ, теперь доступно в Rustore. Об этом рассказал руководитель интернет-проекта «Хорошие новости» Илья Федоров.

«Пользователи Андроид уже могут его скачать. Сейчас мы работаем над загрузкой – в ближайшие дни приложение «Хорошие новости» появится на других площадках и надеемся, что там и останется», − сказал Федоров.

В приложении можно выбрать интересующие категории, такие как культура, спорт, общественная деятельность, и получать новости по выбранным темам. Также за создание собственного позитивного контента и распространение хороших новостей в российских социальных сетях начисляются баллы.

Самые активные пользователи получат призы, такие как личные встречи с важными общественными и государственными деятелями, участие в образовательных курсах, лекциях, мастер-классах, поездки в определенные места.

«Мы хотим, чтобы это был народный проект. Пользователи приложения хотят чувствовать себя частью общества и получать новости от живых людей. В каждом городе, населенном пункте, поселке есть свои герои, люди, которые совершают подвиги каждый день. Нужно дать возможность рассказать о таких героях», – сказала председатель Координационного совета по сетевым сообществам Общественной палаты РФ Ольга Голышенкова.

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