Выставка советского фарфора откроется в Псковском музее

11:21, 21 сентября 2023, ПАИ

С 23 сентября во Дворе Постникова начнет работу новая выставка Псковского музея-заповедника «Сокровища из старого буфета», на которой будет представлена коллекция советского многотиражного фарфора 1920-1940-х годов из собрания музея. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Советский фарфор этого периода у большинства современников ассоциируется прежде всего с советским агитфарфором, ставшим культурным явлением мирового значения. Однако большую часть ассортимента фарфоровых предприятий 1920-1940-х годов составляла продукция массового производства – многотиражный фарфор, отметили в музее.

«В собрании Псковского музея хранится около 200 предметов, относящихся к довоенному периоду, 167 из них будут представлены на выставке. Это чайные и столовые сервизы или их фрагменты, отдельные столовые и чайные предметы, предметы декора, скульптура малых форм. В них, как в зеркале, отразилась история развития русского советского фарфора, не раз становившегося одним из символов нашей культуры, основные направления, стили и техники декора фарфоровых изделий», – рассказала хранитель отдела хранения музейных фондов и куратор выставки Алла Москалец.

Особое место среди предметов коллекции занимают работы, непосредственно выполненные выдающимися художниками-фарфористами. Например, пудреница «золотой мост» в росписи гения русского фарфора А. Воробьевского или одна из первых работ законодательницы мировой фарфоровой моды Т. Безпаловой – чайные пары «с рыбками».

Выставка будет работать с 23 сентября во Дворе Постникова (ул. Олега Кошевого, 2).