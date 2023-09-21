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Общество

В шести районах Псковской области ограничат движение для проведения авторалли 

Дороги перекроют на некоторых участках дорог в Пустошкинском, Опочецком, Псковском, Дедовичском, Палкинском и Печорском районах в связи с тренировочными сборами по авторалли с 23 по 27 сентября. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. 

Участник соревнования «УРАЛХИМ Псков 2023» Фото: газета Псковская правда


Временное прекращение движения автотранспорта вводится в субботу, 23 сентября, с 10:00 до 18:00 на аводороге Железово – Лавры (от дер. Железово до деревни Лавры Печорского района, в также на автодороге Пустошка – Щукино – Алоль (от деревни Щукино до деревни Красное и от деревни Забеги до деревни Андрохново Пустошкинского района).

В воскресенье, 24 сентября, с 10:00 до 18:00 движение ограничат на участках дорог: Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок (от деревни Ботвино Палкинского района до деревни Юшково Печорского района), Норкино – Глубокое (от деревни Норкино до деревни Деревеньки Опочецкого района), а также Глубокое – Водобег (от деревни Глубокое до деревни Водобег Опочецкого района).

Во вторник, 26 сентября, с 10:00 до 18:00 будет перекрыто движение на направлении Середка – Мельницы – Гридино (от деревни Мельницы до деревни Гридино Псковского района), а также на участке Малая Толбица – Гверздонь – Мельницы (от деревни Вязки до деревни Смержаха Псковского района). В этот же день движение закроют на автодроге Забелье – Маево (от деревни Забелье до деревни Маево Пустошкинского района).

В среду, 27 сентября, с 10:00 до 18:00 временное прекращение движения автотранспорта введут на дороге Осиновичи – Славковичи – Махновка – Сорокино (от деревни Травино Порховского района до деревни Капустино Дедовичского района и от деревни Невережье до деревни Сысоево Дедовичского района), а также на пути Пустошка – Щукино – Алоль (от деревни Криуха до деревни Васильки и от деревни Васильки до деревни Копылок Пустошкинского района).
 

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