Более тысячи имен погибших красноармейцев увековечили в Псковском районе

11:58, 21 сентября 2023, ПАИ

В Псковском районе ежегодно проводятся мероприятия по сохранению, ремонту памятников Великой Отечественной войны, а также увековечивание имен погибших при защите Отечества на мемориальных плитах. В этом увековечены имена 1180 погибших воинов, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

Восемь мемориальных плит установлено на воинских захоронениях Псковского района: в деревне Ланева Гора (Краснопрудская волость); в деревне Люботеж (Середкинская волость); в деревнях Торошино и Черняковицы (Торошинская волость); в деревне Череха (Ядровская волость).

Средства выделены из федерального, регионального и местного бюджетов. В 2023 году сумма составила более 1 млн 357 тысяч рублей.