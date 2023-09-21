Псковские полицейские участвуют в чемпионате России по многоборью кинологов

15:05, 21 сентября 2023, ПАИ

Псковские полицейские со служебными собаками принимают участие в чемпионате России по многоборью кинологов, который проходит в Вологодской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Участие в чемпионате принимают представители 84 субъектов РФ, а также полицейские из Белоруссии – всего 450 кинологов, более 200 служебных собак, около 70 команд. Конкурсантов оценивает судейская бригада из 40 человек. 23 сентября состоится церемония закрытия чемпионата, где и определится победитель.

Полицейские-кинологи борются в четырёх дисциплинах: кросс, следовая работа, защитная работа, обследование местности.

«На самом поиске первая задача – найти закладку. Мы работаем на имитаторах – такие стеклянные баночки, в которых есть специальный порошок. Баночки либо куда-то перекладывают, либо закладывают в той же машине, в багаже или на местности», – рассказал телеканалу «Русский Север» инспектор-кинолог Центра кинологической службы УМВД России по Псковской области Денис Семёнов.