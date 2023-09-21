Спокойствие, только спокойствие: астролог предупредила об опасностях осеннего равноденствия

23:21, 21 сентября 2023, ПАИ

Собираем рябину, включаем внутреннего Будду, пишем список ресурсов – формируем желаемый вектор жизни.

О том, какие ритуалы в день осеннего равноденствия помогут обрести гармонию и заложить позитивную программу будущего, рассказывает астролог и колумнист ПАИ Наталья Баранова.

В этом году одна из четырёх ключевых точек – день осеннего равноденствия – выпадает на 23 сентября. Напомню, всего таких точек в году четыре: осеннее и весеннее равноденствия и зимнее и летнее солнцестояния. Правильный энергетический настрой в день икс помогает облегчить маршрут от одной точки до другой.

Неслучайно день осеннего равноденствия совпадает с переходом Солнца в знак Весов. Весы в астрологии символизируют баланс и равновесие, соединение противоположностей. В природе день становится равен ночи.

С астрономической точки зрения 23 сентября Солнце пересекает экватор и переходит из Северного полушария в Южное. Земля занимает вертикальное положение относительно Солнца, а полюса меняются местами, отсюда и равноденствие. В Северном полушарии наступает астрономическая осень, в Южном – весна. Но потом надвигается тёмное время: день постепенно становится всё короче, и этот процесс продолжается до следующей реперной точки – 22 декабря, когда наступает день зимнего солнцестояния.

В языческих традициях у разных народов день осеннего равноденствия традиционно считается днём окончания сбора урожая и обращения к предкам с просьбой его защитить и сохранить. Это понятно, наступает суровое тёмное время, и ресурсов, чтобы его пережить, должно быть достаточно.

Вычленим главное – энергетическую суть. Итак, что важно сделать 23 сентября? В первую очередь – подумать, а ещё лучше – записать, какие у нас имеются ресурсы, и речь, конечно, не только о деньгах. Ресурсом может быть всё что угодно: наши таланты, способности, образование, деловые и родственные связи. Нелишним будет время от времени список обновлять, пополнять, себе о нём напоминать. Главное – понимать, что у меня есть сейчас, на кого или на что я смогу опереться, если наступят сложные времена, чем мне этот список пополнить ещё и все ли свои ресурсы я использую. Важно также понимать, делаю ли я акцент на внешние опоры или на внутренние. Очень хорошая защитная практика, придающая уверенности в себе.

Важно постараться 23 сентября провести в устойчивом эмоциональном состоянии, ни с кем не ругаться, не выяснять отношений, не включаться в чужие конфликты и негатив. Нежелательны даже любые соревнования или сдача экзаменов, поскольку они лишают спокойствия и равновесия.

Если включить осознанность, можно понять, какие ситуации выбивают вас из колеи, почему не удаётся прийти к внутренней гармонии. Понятно, что до уровня Будды нам всем далеко и состояние постоянного равновесия – недостижимый идеал. Но если мы будем честны с собой и увидим, за какие крючки нас цепляют, точно сделаем свою жизнь благополучнее.

С астрологической точки зрения аспекты в день осеннего равноденствия вполне благоприятные. Луна, Меркурий и Юпитер образуют большой земной тригон – в астрологии это одна из самых благоприятных конфигураций. Она говорит о том, что ситуация будет способствовать успешному продвижению и завершению важных дел до конца года, особенно если вы реалист и практик. Следующие три дня после осеннего равноденствия очень хороши для запуска новых проектов, завязывания новых деловых знакомств, переговоров, поиска инвесторов для своих проектов.

И в завершение ещё несколько слов о ритуальной части. Проделанный ритуал даёт ощущение спокойствия, а значит, тоже способствует гармоничному состоянию. У славян было принято в день осеннего равноденствия украшать свой дом веточками с ягодами рябины. Рябина выступает здесь оберегом от бед, болезней и напастей. Считается, что рябина, собранная именно 23 сентября, обладает особыми целебными свойствами. Ну и традиционно в этот день пекли пироги и выставляли на стол богатое угощение – ритуал сродни новогоднему, чтобы привлечь в свою жизнь достаток и благополучие.