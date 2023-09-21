Псковичи выступают на всероссийских соревнованиях по ушу
Псковичи выступают на всероссийских соревнованиях и Кубке России по ушу, которые проходят в Санкт-Петербурге с 19 по 24 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Псковской федерации ушу.
Представлять Псковскую область на соревнования отправились Андрей Егоров, Мария Степанова и Анна Сергеевна.
Соревнования пройдут в дисциплинах: кунг-фу – традиционное ушу, юнчуньцюань и юнчуньцюань-поединки.
В турнире принимают участие более 600 спортсменов из 37 регионов России.
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