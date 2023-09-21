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Спорт

Псковичи выступают на всероссийских соревнованиях по ушу

Псковичи выступают на всероссийских соревнованиях и Кубке России по ушу, которые проходят в Санкт-Петербурге с 19 по 24 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Псковской федерации ушу.

Представлять Псковскую область на соревнования отправились Андрей Егоров, Мария Степанова и Анна Сергеевна.

Соревнования пройдут в дисциплинах: кунг-фу – традиционное ушу, юнчуньцюань и юнчуньцюань-поединки.

В турнире принимают участие более 600 спортсменов из 37 регионов России.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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