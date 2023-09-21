Росгвардейцы организовали спортивный праздник для воспитанников Печорского центра помощи детям

15:49, 21 сентября 2023, ПАИ

Росгвардейцы организовали спортивный праздник для воспитанников Печорского центра помощи детям. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии России по Псковской области.

Для детей подготовили различные эстафеты, квесты, командное прохождение лабиринта и прохождение маршрута в верёвочном парке.

«Надеемся, что каждый из участников праздника получил заряд бодрости и хорошего настроения в начале учебного года, а также желание и в дальнейшем активно участвовать в спортивных мероприятиях, организованных Росгвардией», – отметил начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов.