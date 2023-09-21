Росгвардейцы организовали спортивный праздник для воспитанников Печорского центра помощи детям
Росгвардейцы организовали спортивный праздник для воспитанников Печорского центра помощи детям. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии России по Псковской области.
Для детей подготовили различные эстафеты, квесты, командное прохождение лабиринта и прохождение маршрута в верёвочном парке.
«Надеемся, что каждый из участников праздника получил заряд бодрости и хорошего настроения в начале учебного года, а также желание и в дальнейшем активно участвовать в спортивных мероприятиях, организованных Росгвардией», – отметил начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
21 сентября 2023
Спектакль «Котлован» от режиссера псковского «Морфия» покажут на Пушкинском фестивале