90-летие отпраздновала жительница Пыталовского района

13:58, 21 сентября 2023, ПАИ

Жительница Пыталовского района Антонина Башмакова отметила 90-летие. Об этом сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева в своём Telegram-канале.

С 90-летием Антонину Башмакову вчера поздравили глава Пыталовского района Вера Кондратьева, председатель районного Совета ветеранов Елена Фёдорова, а также специалист Утроинской волости Антонина Васильева.

Антонина Башмакова прожила всю свою жизнь в Пыталовском районе. «Её трудолюбие, ответственное и добросовестное отношение к делам было замечено, и в 1957 году она была премирована поездкой в Москву на выставку ВДНХ. Антонина Егоровна гордится и другой высокой наградой: Орденом Трудового Красного Знамени, которым была награждена в 1973 году за высокие показатели урожайности льна, как победитель социалистического соревнования и в честь 60-летия СССР», – рассказала глава муниципалитета.

«Желаем юбилярше крепкого здоровья и благополучия на долгие годы», – заключила Вера Кондратьева.