Вакцинацию детей от коронавируса приостановили в России

14:17, 21 сентября 2023, ПАИ

В России приостановили вакцинацию детей от COVID-19 в связи с началом третьей фазы клинических исследований обновлённой вакцины. Об этом сегодня сообщил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, пишет «Интерфакс».

«Минздрав запустил третью фазу клинических испытаний новой вакцины от коронавирусной инфекции с новым актуальным штаммовым составом, которая проходит в настоящий момент испытания», – рассказал Александр Горелов.

Клинические исследования вакцины будут проходить на гражданах 18–60 лет и продлятся как минимум два месяца. После этого медики смогут дать рекомендации по использованию новой вакцины применительно к взрослым, гражданам старше 60 лет, а потом, при необходимости, и к детям.

Ранее сообщалось, что клинические исследования вакцины, адаптированной против штамма «омикрон», в скором времени стартуют в Москве. В Роспотребнадзоре отметили, что новый штамм коронавируса заразнее, чем его предшественники.