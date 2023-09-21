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Общество

ВЦИОМ: 52 процента россиян считают, что за скачивание фильмов не нужно платить

Треть россиян считает, что авторы произведений интеллектуальной собственности должны получать отчисления за каждую скачанную копию их работы, тогда как 52 % опрошенных убеждены, что требовать плату за просмотр и скачивание музыки и книг – неправильно, показал опрос ВЦИОМ. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно результатам исследования, по мнению 34 % респондентов, авторы фильмов, музыки и книг должны получать от потребителей деньги за использование их произведений, в то время как 52 % не согласны с ними, поскольку считают, что уровень доходов населения и так невысокий.

Кроме того, по мнению 41 % опрошенных, закон должен защищать права авторов фильмов, музыки, книг и других объектов интеллектуальной собственности, 39 % считают, что после выхода произведения в свет автор не может запрещать людям пользоваться им бесплатно. В сравнении с 2013 годом в настоящее время показатель тех, кто выступает за активное потребление нелицензионного контента, снизился на 13 %: 52 % – десять лет назад и 39 % – сегодня.

Отвечая на вопрос, что необходимо сделать для борьбы с распространением нелицензионных копий фильмов и сериалов в интернете, большинство заявили об обеспечении низких цен для просмотра или скачивания – 63 %, тогда как почти каждый четвёртый россиянин (23 %) предложил ужесточить законодательство в отношении создателей и распространителей нелицензионных копий.
 

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