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Происшествия

29 нелегалов выдворили псковские полицейские из России

29 граждан Узбекистана реадмиссировали сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Полицейские доставили иностранцев из Пскова в аэропорт Пулково, откуда те вылетели авиарейсом Санкт-Петербург – Ташкент.

29 нелегалов выдворили псковские полицейские из России. Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«Граждане Республики Узбекистан прибыли в Россию в феврале 2023 года по национальному паспорту. Цель их приезда – трудоустройство, однако в выдаче патента для осуществления трудовой деятельности на территории Ленинградской области иностранцам было отказано», – рассказали в ведомстве.

После того как срок пребывания в России закончился, жители Узбекистана не покинули страну и с мая этого года пребывали в России незаконно. «В соответствии с действующим законодательством было вынесено решение о реадмиссии. В следующий раз въехать на территорию нашего государства они смогут только через пять лет», – заключили в УМВД.

Реадмиссия – процедура возвращения человека, который подлежит депортации из страны пребывания в государство его последнего местонахождения. 

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