Итоги летней спартакиады детей с ОВЗ подвели в Псковской области
Подведены итоги летней спартакиады детей-инвалидов, которая прошла в Пушкинских Горах 20-21 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
В мероприятии в составе шести команд приняли участие 47 детей с нарушением слуха, зрения, интеллектуального развития и опорно-двигательного аппарата.
В программу спартакиады вошла игра «Бочче», которая являлась командным видом соревнований. Состязания в личном первенстве проходили по лёгкой атлетике (бег на 100 метров, бег на 300 метров, метание мяча), силовой подготовке (подтягивание на высокой перекладине, отжимания), настольному теннису и дартсу.
По результатам соревнований переходящий кубок областной летней спартакиады детей-инвалидов и золото соревнований завоевала команда Великолукского реабилитационного центра (спортсмены с ПОДА).
Второго места удостоена команда специальных (коррекционных) общеобразовательных школ № 1 и 2 Центра специального образования № 1 Пскова.
Бронзу разделили между собой команды специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 5 (с ОВЗ по слуху) и специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 7 (с ОВЗ по зрению) Центра специального образования № 1 Пскова.
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