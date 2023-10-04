Школьные годы чудесные: псковские випы рассказали о любимых учителях

19:18, 04 октября 2023, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации в преддверии Дня учителя вспомнили школьные годы чудесные, рассказали о любимых учителях, памятных событиях и своём отношении к профессии педагога.

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель исполкома «Народного фронта» в Псковской области Виктор Остренко:

– У меня до сих пор есть контакт с моей первой учительницей. Зовут её Людмила Васильевна. Я пришел в первый класс, но с ней я был знаком ещё до того, как пошел в школу. Почему? Потому что она была первой учительницей моего брата. И получилось так, что на протяжении первых лет обучения в школе, а это была 22-я, мы воспринимали её как вторую маму.

Я через всю жизнь, через все годы пронёс такое отношение к ней. Я не забываю, когда у неё день рождения, стараюсь поздравлять и очень рад её видеть, когда мы встречаемся в Пскове. Она бывает здесь редко, потому что живет в другом городе, но это всегда очень яркое и приятное событие для меня.

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая:

– У меня и моих детей благоговейное отношение к первой учительнице и вообще в целом к учителям. Мы свою первую учительницу Анастасию Дмитриевну просто обожали. Весь класс считал честью до начала занятий встретить её за сто метров от школы, взять её сумки с тетрадками и отнести в класс. Вот такое было уважение, и она тоже к нам так относилась. Я считаю, что мне очень повезло, что у меня была такая учительница. А училась я в Мордовии.

А после 4 класса у нас был классный руководитель Виктор Иванович, математик, тоже очень хорошо его помню. Настолько был мудрый учитель и воспитатель. Я очень люблю математику и всегда решала её вперёд. Это, наверное, в том числе и он привил мне такую любовь.

По жизни мне всегда везло с учителями и преподавателями. Я их всех помню, и каждый вложил в меня, как мне кажется, много знаний и душу. И первых учителей детей я тоже помню. Я вообще очень уважаю учителей и считаю, что общество незаслуженно недооценивает их роль: учителя – это просто боги!

Директор филиала ООО «Экопром» Александр Киселёв:

– Я учился в Мурманской области в городе Ковдор в школе № 1. Больше всего я любил директора своей школы Фету Ильиничну, которая меня во всём поддерживала и помогала в учёбе. Она никакой предмет у нас не преподавала, но очень много для меня сделала в школьные годы, поддержала меня в трудную минуту. Два года назад она ушла из жизни, но я её до сих пор помню и не забуду никогда. На тот момент я очень плотно занимался футболом и хоккеем, представлял школу на соревнованиях, и поэтому Фета Ильинична многим мне помогла в школьной жизни.

Председатель Федерации триатлона Псковской области Александр Кузьмин:

– Как бы странно это ни звучало, но мой любимый учитель – не учитель физкультуры, а учитель математики. Она была самая строгая, а я люблю математику. Я в ней преуспевал, все примеры решал достаточно быстро, легко и был тем самым учеником, который проверял у всех домашние задания. Проверял и докладывал учителю, что у всех всё правильно.

Учился я в школе № 16 в Черёхе. Свою жизнь я с математикой не связал, но научился чётко считать километры и вчера, например, идеально, секунда в секунду провёл своих спортсменов.

Директор МП Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов:

– Раиса Ивановна, Струго-Красненская средняя школа, учитель математики. Это было давным-давно! Она была очень строгая и требовательная женщина. Я думаю, что это именно она научила правильными глазами смотреть не только на математику, но и на жизнь.

Начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова:

– Самая любимая моя учительница – это учительница начальных классов. Её звали Антонова Людмила Николаевна. Она нас проучила недолго, ушла в декрет в классе третьем, но это тот учитель, которого я прям запомнила. И когда говорят учитель, она единственная всплывает у меня в памяти. Она не была мягкой, она была жесткой, она не сюсюкалась, но у неё внутри была такая штука, которая располагает к себе ребенка. Просто чувствуешь её мамой. Именно поэтому я до сих пор ее вспоминаю. К сожалению, мы потерялись, но и сейчас я с удовольствием нашла бы её. А училась я в 11-й школе.

Первый заместитель председателя Федерации триатлона Псковской области Артур Екабсон:

– Я учился в многопрофильном правовом лицее № 8 в Пскове. Вспоминаю Остапенко Марину Владимировну, заслуженного учителя Российской Федерации. Она до сих пор работает в этом лицее, она была моей классной руководительницей. А потом была Галина Арсентьевна в 9-10 классе, но она уже не преподает.

Марина Владимировна вообще супер, потому что она ставила на нас эксперименты в хорошем смысле слова и в пятом классе у нас уже была пространственная геометрия! Можете себе такое представить? Хотя разделение математики на алгебру и геометрию идёт только в седьмом классе. А мы сразу в пятом классе нырнули не в квадраты и треугольники, а в кубы, параллелепипеды, призмы и конусы. Спасибо ей за это, до сих пор вспоминаю! А ещё в той же школе преподавала Екабсон Тамара Юрьевна, моя мама, правда, у меня она ничего не вела. Отличная учительница, можно спросить об этом ее учеников!

Председатель Псковского регионального отделения Союза художников России, заслуженный художник РФ Виктор Лысюк:

– У меня было три знаковых учителя. Значит первый из них – это Николай Артемович Павлюк. Это преподаватель в художественном училище. Второй учитель – Андрей Андреевич Мыльников. Это уже в академии художеств. И третий учитель – это Семен Степанович Гейченко, с которым я после окончания института очень тесно дружил и пропадал у него постоянно. Эти три учителя определили меня в профессии, в жизни и в отношении к жизни.

Народный художник РФ, секретарь Союза художников России, член-корреспондент Российской академии художеств Алексей Сухарецкий:

– Первый человек, который ввел меня в искусство, – это Владимир Григорьевич Смирнов. Он вел изостудию в Доме пионеров в Москве и открыл мне мир профессионального изобразительного искусства. Потом в Московской средней художественной школе напротив Третьяковской галереи у меня была замечательная плеяда педагогов: Александр Михайлович Михайлов, Анна Алексеевна Данильцева – они вели акварель, Александр Васильевич Завьялов, замечательный человек и художник, вёл масло. А в институте имени Сурикова выдающиеся художники Виктор Григорьевич Цыплаков, который вел мастерскую, и Вячеслав Николаевич Забелин, который тоже потом вел мастерскую и стал для меня не только педагогом, но и товарищем по жизни.

Начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов:

– Однозначно вспоминается моя первая учительница Мира Владимировна, с которой прошли мои такие непростые первые три года учебы. Получилось так, что я поступал в школу в сложные для страны годы и все государственные перипетии выдались на начальную школу, поэтому это было самое яркое впечатление. А она была как вторая мама, которая с нами как наседка носилась, к каждому искала индивидуальный подход. Многие вещи человеческие, которые она дала, я пронес сквозь свою жизнь и стараюсь относиться к окружающим так же, как она относилась к нам. Она преподавала у меня в Великих Луках в школе № 1.

Когда я учился у нее в начальной школе, дети, которые у нее выпустились и были уже в старших школах, приходили и помогали ей проверять домашнее задание. Мы тоже потом приходили помогать ей со следующими классами. Педагог с большой буквы!