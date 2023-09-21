На отсутствие льготных лекарств пожаловалась Елене Лунгу посетительница общественной приёмной

16:25, 21 сентября 2023, ПАИ

На задержку выдачи льготных лекарств пожаловалась депутату областного Собрания Елене Лунгу жительница Пскова Людмила Межевкова. 21 сентября в общественной приёмной «Единой России» врач-терапевт Псковской межрайонной больницы встретилась с избирателями. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

74-летняя псковичка рассказала, что этим летом перенесла инфаркт и последующую операцию стентирования. Пенсионерка с благодарностью отметила оперативность бригады скорой помощи и внимательное отношение всего медицинского персонала. Однако уже после выписки из больницы псковичка столкнулась с проблемой лекарственного обеспечения – препаратов, которые должны предоставляться ей бесплатно как диабетику и пациенту кардиологии, не оказалось в наличии.

«Звоню в аптеку каждый день, но пока слышу только один ответ – нет, нет, нет», – пожаловалась депутату Людмила Межевкова. Елена Лунгу уточнила, поставили ли пенсионерку на отсроченную очередь в аптеке. Посетительница подтвердила, что её включили в лист ожидания. Кроме того, после звонка на региональную «горячую линию» по здравоохранению даже выдали несколько упаковок инсулина, но другие дорогостоящие лекарства, которые необходимо принимать обязательно, пришлось покупать за свой счёт.

«Обращения по задержке выдачи льготных лекарств не единичны, эту ситуацию губернатор Михаил Ведерников взял под свой личный контроль. Срывы поставок медикаментов возникли из-за недобросовестных поставщиков. Принимаются все меры для стабилизации ситуации», – дала разъяснения заявительнице Елена Лунгу.

Не только как депутат, но и как практикующий врач Елена Лунгу порекомендовала пенсионерке в ближайший месяц, пока в аптеке не появился необходимый ей льготный препарат, использовать значительно более дешёвый аналог лекарства.

«Льготные лекарства будут, нужно немного подождать», – заверила депутат.