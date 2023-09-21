В Псковском театре драмы появились подарочные сертификаты

16:28, 21 сентября 2023, ПАИ

У зрителей Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина появилась возможность приобрести подарочный сертификат, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

«Зрители часто обращались в театр с просьбой ввести подарочные сертификаты. Приглашение в театр – отличный вариант презента на любой праздник: День учителя, Новый год, 8 Марта, день рождения… И мы рады сообщить, что у нас появилась техническая возможность использования подарочных сертификатов! Впечатления, которые получит человек от визита в театр, точно не будут пылиться на полках. Обладатель сертификата сможет сам выбрать удобный день и понравившийся спектакль», – рассказали в пресс-службе.

Электронный подарочный сертификат в Псковский театр драмы продаётся номиналом от 1000 рублей. Владелец сможет распоряжаться им онлайн. Сертификат придёт на адрес электронной почты, указанный при покупке. При желании покупателя его напечатают на бумажном носителе.

Подробная информация о приобретении и использовании подарочного сертификата опубликована на сайте театра.