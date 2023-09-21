Памятная доска в честь погибшего на СВО Павла Богатырёва может появиться в Пскове

16:35, 21 сентября 2023, ПАИ

Вопрос об установке мемориальной доски кавалеру ордена Мужества, гвардии сержанту Павлу Богатырёву рассмотрели члены комитета по социальным вопросам, молодёжной политике и туризму Псковской городской Думы на заседании, которое прошло в четверг, 21 сентября, под председательством Натальи Мельниковой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

С такой инициативой выступили сотрудники лицея № 4, в котором Павел Богатырёв провёл свои школьные годы. «Считаем, что необходимо воспитывать у подрастающего поколения желание быть защитниками Родины и стремление быть похожими на героев – таких, как Павел Павлович Богатырёв», – говорится в обращении инициативной группы. Также в обращении указано, что Павел Богатырёв героически погиб в ходе проведения специальной военной операции на Украине в 2022 году.

По итогам обсуждения члены социального комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю ПГД включить вопрос в повестку дня очередной сессии с рекомендацией депутатам «принять».