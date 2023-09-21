«Экопром» определил самые чистые районы Псковской области
«Экопром» определил районы Псковской области с наибольшей активностью в борьбе с отходами. Об этом ПАИ сообщили в компании.
Больше всего отходов произведено населением Гдовского и Пушкиногорского районов.
В Пыталовском и Усвятском районах параметр по количеству произведённых отходов оказался минимальным и в три раза меньше, чем в Гдовском и Пушкиногорском районах.
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