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Общество

«Экопром» определил самые чистые районы Псковской области 

«Экопром» определил районы Псковской области с наибольшей активностью в борьбе с отходами. Об этом ПАИ сообщили в компании.

Фото: «Экопром»

Больше всего отходов произведено населением Гдовского и Пушкиногорского районов.

В Пыталовском и Усвятском районах параметр по количеству произведённых отходов оказался минимальным и в три раза меньше, чем в Гдовском и Пушкиногорском районах.

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