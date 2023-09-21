В Новоржевском районе начался ремонт автодороги Пушкинские Горы – Локня

17:52, 21 сентября 2023, ПАИ

Более 12 км автомобильной дороги Пушкинские Горы – Локня отремонтируют в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Работы ведутся на двух участках: 13-22 км и 35-39 км. Дорога входит в опорную дорожную сеть региона, связывая южные районы Псковской области с Псковом, обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта.

На участках отремонтированы водопропускные трубы, отфрезеровано изношенное дорожное покрытие, на первом участке подрядчик приступил к устройству выравнивающего слоя асфальта. После чего на объекте будет выполнено устройство верхнего слоя покрытия, отремонтированы пересечения и примыкания, укреплены обочины. Также подрядчик приведет в порядок существующие автобусные остановки.

Для безопасности дорожного движения на участках краской и термопластиком будет нанесена дорожная разметка. Срок окончания работ – октябрь 2023 года. Обновлением дороги занимается подрядная организация ООО «ДАФ» по контракту с Управлением автомобильных дорог Псковской области.

В 2024 году работы продолжатся на участке в Бежаницком районе (с 56 по 62 километр). На эти цели из областного бюджета выделено более 384 миллионов рублей.