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Общество

В Новоржевском районе начался ремонт автодороги Пушкинские Горы – Локня

Более 12 км автомобильной дороги Пушкинские Горы – Локня отремонтируют в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».  Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству. 

Ремонт дороги в Пушкиногорском районе / Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Работы ведутся на двух участках: 13-22 км и 35-39 км. Дорога входит в опорную дорожную сеть региона, связывая южные районы Псковской области с Псковом, обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта.

На участках отремонтированы водопропускные трубы, отфрезеровано изношенное дорожное покрытие, на первом участке подрядчик приступил к устройству выравнивающего слоя асфальта. После чего на объекте будет выполнено устройство верхнего слоя покрытия, отремонтированы пересечения и примыкания, укреплены обочины. Также подрядчик приведет в порядок существующие автобусные остановки.

Для безопасности дорожного движения на участках краской и термопластиком будет нанесена дорожная разметка. Срок окончания работ – октябрь 2023 года. Обновлением дороги занимается подрядная организация ООО «ДАФ» по контракту с Управлением автомобильных дорог Псковской области.

В 2024 году работы продолжатся на участке в Бежаницком районе (с 56 по 62 километр). На эти цели из областного бюджета выделено более 384 миллионов рублей.

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