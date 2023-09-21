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Общество

На мастер-класс по суровому стилю в живописи приглашают псковичей

Новый мастер-класс из цикла «Расписные выходные» пройдёт на этой неделе в мастерской музея-заповедника «Изборск». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

23 и 24 сентября гости смогут познакомиться с творчеством советского художника и живописца, академика РАХ Петра Павловича Оссовского, которого считают одним из основателей сурового стиля в живописи.

Более сорока лет своей творческой жизни Пётр Павлович отдал сохранению и приумножению духовного наследия Псковского края. Он был добрым другом музея-заповедника «Изборск» и в последние годы жизни создал уникальную «Изборскую палату», цикл живописных росписей, посвящённых русской словесности и православной вере.

Мастер-класс пройдёт в субботу и в воскресенье в 13:00 и в 15:00. Чтобы принять участие в занятии, необходимо предварительно записаться, позвонив по телефону 8-921-219-84-70 (с 9:00 до 17:00).

Оссовский П. П. Рассвет над Изборской крепостью

Место проведения – музейная мастерская в доме купца Шведова (ул. Печорская, 32). Участие в мастер-классе платное.

После занятия (или перед ним) псковичей и гостей региона приглашают поближе познакомиться с творчеством народного художника СССР, лауреата Государственной премии СССР, почётного гражданина Пскова Петра Оссовского в экспозиции «Изборская палата русской словесности и православной веры», которая находится напротив музейной мастерской, в самом центре музейного квартала – во флигеле дома купца Анисимова.

В этот день экспозиция будет открыта для посещения с 10:00 до 18:00. Вход свободный.

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На мастер-класс по суровому стилю в живописи приглашают псковичей

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