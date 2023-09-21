Жителя Пустошкинского района осудят за избиение мужчины до смерти

18:48, 21 сентября 2023, ПАИ

В Пустошкинском районе перед судом предстанет мужчина по обвинению в причинении знакомому тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Об этом сообщает СУ СК РФ по Псковской области.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего).

По версии следствия, днём 5 июля 2023 года обвиняемый в компании друзей употреблял спиртные напитки на берегу реки Великой в деревне Копылок Пустошкинского района. Между ним и его 50-летним знакомым произошёл конфликт, в ходе которого обвиняемый нанёс потерпевшему не менее 13 ударов руками и ногами в область головы, грудной клетки и конечностей. В тот же день пострадавший был госпитализирован в лечебное учреждение с черепно-мозговой травмой, однако, несмотря на оказанную квалифицированную медицинскую помощь, умер от полученных повреждений.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.