Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жителя Пустошкинского района осудят за избиение мужчины до смерти

В Пустошкинском районе перед судом предстанет мужчина по обвинению в причинении знакомому тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Об этом сообщает СУ СК РФ по Псковской области.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего).

По версии следствия, днём 5 июля 2023 года обвиняемый в компании друзей употреблял спиртные напитки на берегу реки Великой в деревне Копылок Пустошкинского района. Между ним и его 50-летним знакомым произошёл конфликт, в ходе которого обвиняемый нанёс потерпевшему не менее 13 ударов руками и ногами в область головы, грудной клетки и конечностей. В тот же день пострадавший был госпитализирован в лечебное учреждение с черепно-мозговой травмой, однако, несмотря на оказанную квалифицированную медицинскую помощь, умер от полученных повреждений.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 сентября 2023

Псковские реставраторы почистили от пыли алтарную фреску
21 сентября 2023

Псковских волонтёров наградили за помощь избирателям на выборах
21 сентября 2023

Пожарные ликвидировали возгорание стройматериалов в Пскове  
21 сентября 2023

Проект реконструкции хоккейной коробки в Красногородске разработали жители района
21 сентября 2023

Женщина угодила под колёса автобетоносмесителя на трассе в Острове
21 сентября 2023

Зарядка с чемпионом дзюдо состоялась в Великолукском инженерно-экономическом лицее
21 сентября 2023

Заморозки в Псковской области на ближайшей неделе не прогнозируются
21 сентября 2023

На мастер-класс по суровому стилю в живописи приглашают псковичей

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...