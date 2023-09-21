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Зарядка с чемпионом дзюдо состоялась в Великолукском инженерно-экономическом лицее

20 сентября в спортивном зале инженерно-экономического лицея у юных дзюдоистов прошла «Зарядка с чемпионом». Провёл её председатель региональной Федерации дзюдо, чемпион Европы по данному виду спорта, руководитель клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область» Владимир Владимиров совместно с тренером СШОР «Экспресс» Антоном Эрастовым. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

В последние годы в России произошёл поворот в сторону спорта. Заниматься спортом, вести здоровый образ жизни теперь модно. В городах, в том числе и в Великих Луках, активно развивается спортивная инфраструктура по месту жительства. Работают специальные партийные проекты, такие как «Детский спорт» и новый проект «Zа Самбо», в рамках которого в школах Великих Лук открылось пять залов для занятий этим видом единоборств. 

Владимир Владимиров, который является региональным координатором партийного проекта «Zа Самбо», поприветствовал юных спортсменов. 

Как отметил Владимир, детям очень важно показывать личный пример. Когда они воочию видят тех, кто собственным трудом достиг определённых спортивных результатов, то понимают, что в любом виде спорта, в том числе и в единоборствах, нет ничего невозможного. Перед каждым могут открыться перспективы высших спортивных достижений. И в этом большая польза таких мероприятий, как «Зарядка с чемпионом». И самое главное – подобные акции способствуют популяризации спорта и здорового образа жизни.

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