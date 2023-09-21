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Общество

Минцифры РФ поднимает вопрос об отмене платной раздачи интернета с мобильных устройств

Минцифры РФ находится в контакте с ФАС по вопросу отмены платной раздачи интернета с мобильных устройств. Об этом сообщил ТАСС министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

По словам чиновника, предстоит сделать принципиальный выбор: будет ли интернет в России дешёвым и медленным или быстрым, но более дорогим, чем сегодня. В любом случае, полагает Шадаев, надо менять позицию, что цены на связь принципиально не должны расти, но в то же время принципиальным для Минцифры остаётся то, что доступность услуг связи должна быть обеспечена всем категориям населения.

«Дешёвые тарифы должны остаться. И тот, кто готов к тому, чтобы интернет был медленней, но подешевле, – да, это его выбор. У каждого клиента должен быть свой тарифный план», – заметил министр.

По его словам, министерство смотрит на этот вопрос комплексно: нужно, чтобы и скорость росла, и новые технологии, стандарты внедрялись. 

Напомним, что ФАС потребовала от операторов сотовой связи МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Теле2» отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных (тетеринг).

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