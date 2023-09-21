Псковские реставраторы очистили от пыли алтарную фреску

21:05, 21 сентября 2023, ПАИ

В притворе Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря псковские реставраторы почистили от пыли алтарную фреску «Служба святых отцов» из церкви Воскресения Христова в Довмонтове городе. Об этом сообщает группа «Фрески Пскова» в соцсети «ВКонтакте».

Было выполнено профилактическое укрепление проблемных участков.

Фресковая композиция «Служба святых отцов» поступила в музей из Государственного Эрмитажа. Она сохранила изображения ангелов в диаконских облачениях и святых отцов церкви в крестчатых ризах, стоящих по сторонам от престола.