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Общество

Псковские реставраторы очистили от пыли алтарную фреску

В притворе Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря псковские реставраторы почистили от пыли алтарную фреску «Служба святых отцов» из церкви Воскресения Христова в Довмонтове городе. Об этом сообщает группа «Фрески Пскова» в соцсети «ВКонтакте».

Было выполнено профилактическое укрепление проблемных участков.

Фресковая композиция «Служба святых отцов» поступила в музей из Государственного Эрмитажа. Она сохранила изображения ангелов в диаконских облачениях и святых отцов церкви в крестчатых ризах, стоящих по сторонам от престола.

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