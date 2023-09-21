Ремонт основных дорог в Пскове завершат в ближайший месяц

22:17, 21 сентября 2023, ПАИ

О ремонте дорог в Пскове доложил глава города Пскова Борис Елкин губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. Об этом глава города сообщил в своём телеграм-канале.

Несколько крупных дорог в ремонте: Октябрьский проспект, Крестовское шоссе, улицы Алмазная, Николая Васильева. Пользуясь погодой, подрядчики работают в интенсивном темпе. В ближайшие две-три недели должны завершить укладку асфальта.

Задержалось открытие движения на Яна Фабрициуса. Как только подрядчик устранит замечания, будет уложен верхний слой асфальта и дорогу откроют.

«Михаил Юрьевич посоветовал принимать жёсткие меры, если сроки контракта будут нарушены. Надеюсь, до этого не дойдёт», – отметил глава города.