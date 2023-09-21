Минтруд: Набор в вузы России следует формировать исходя из потребности в кадрах

22:35, 21 сентября 2023, ПАИ

Минтруд России до конца года представит первый национальный рейтинг образовательных организаций на основе трудоустройства и уровня зарплат выпускников. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, пишет ТАСС.

«Совместно с коллегами из Минпросвещения и Минобрнауки мы подготовили методику рейтингования образовательных организаций, учитывающую востребованность труда их выпускников на рынке. Первый национальный рейтинг образовательных организаций с привязкой к трудоустройству и уровню заработной платы будет представлен до конца этого года», – сказал он.

Котяков уточнил, что в основе этого рейтинга будут данные мониторинга трудоустройства, который сейчас проводят на портале «Работа России». Мониторинг основан на ретроспективном анализе данных за последние три года.