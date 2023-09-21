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Общество

Тепло в дома Пскова планируют подать в начале октября

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с главой Пскова Борисом Елкиным сразу несколько важных для областной столицы вопросов: подготовку к отопительному сезону 2023/24 и завершение ремонтных работ на дорогах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

Псков готов к грядущему отопительному сезону на 99 %, сказал Борис Елкин. В настоящее время специалисты ведут адресную работу с несколькими многоквартирными домами, где действуют товарищества собственников жилья. До жильцов доводится информация о том, что нужно провести необходимую подготовку системы к подаче тепла.

«Что касается социальных объектов, они все полностью готовы принимать тепло. И школы, и детские сады, и больницы», – заверил глава города.

На дальнем Завеличье завершается ремонт теплотрассы: подрядчик затянул сроки выполнения работ, с ним ведётся претензионная работа. В целом здесь заменены трубы диаметром 500 мм, в двухтрубном исчислении их протяжённость – около 1 км. Финансирование выделено из федерального бюджета в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития региона.

«Накануне проводили испытания, выявлено два бракованных элемента. Планируется, что они будут заменены в кратчайшие сроки. В целом проблем здесь не предвидится. Люди, конечно, видят котлован, обращаются, спрашивают, но всё под контролем», – сказал Борис Елкин.

Предположительно, подать тепло в дома жителей планируется в начале октября. На это решение могут повлиять длительные осадки и высокая влажность – тогда отопление дадут раньше. Специалисты администрации Пскова ежедневно будут следить за погодой, чтобы оперативно принять решение.

Михаил Ведерников согласился, что прогноз погоды пока что благоприятный. «Тем не менее нужно, чтобы жители города не почувствовали дискомфорта, когда наступят холода», – заметил губернатор.

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