Минтруд предложил сделать бесплатным обучение приоритетным профессиям
Возможность получить бесплатное образование в рамках нацпроекта «Демография» предлагается распространить на всех желающих получить работу в приоритетных на рынке труда направлениях. Об этом пишет «Российская газета».
«Учитывая сложившийся профессионально-квалификационный дисбаланс на рынке труда, предлагаем расширить доступ к программам переобучения, распространив этот механизм на всех соискателей, готовых трудоустраиваться на приоритетных на рынке труда направлениях», – сообщил он.
Предполагается, что перечень таких направлений будет утверждаться правительством.
Доля выпускников программы, трудоустроившихся после окончания обучения в рамках нацпроекта «Демография», составляет более 86 %, заявил Котяков.
В 2023 году пройти обучение смогут до 180 тысяч человек.