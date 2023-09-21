Минтруд предложил сделать бесплатным обучение приоритетным профессиям

23:57, 21 сентября 2023, ПАИ

Возможность получить бесплатное образование в рамках нацпроекта «Демография» предлагается распространить на всех желающих получить работу в приоритетных на рынке труда направлениях. Об этом пишет «Российская газета».

«Учитывая сложившийся профессионально-квалификационный дисбаланс на рынке труда, предлагаем расширить доступ к программам переобучения, распространив этот механизм на всех соискателей, готовых трудоустраиваться на приоритетных на рынке труда направлениях», – сообщил он.

Предполагается, что перечень таких направлений будет утверждаться правительством.

Доля выпускников программы, трудоустроившихся после окончания обучения в рамках нацпроекта «Демография», составляет более 86 %, заявил Котяков.

В 2023 году пройти обучение смогут до 180 тысяч человек.