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Общество

В МИД России предложили повысить стоимость оформления загранпаспорта за границей

МИД России предложил проиндексировать сборы не только за оформление загранпаспорта, но и вообще за консульские услуги, оказываемые россиянам в представительствах РФ за границей. С проектом постановления правительства РФ можно ознакомиться на портале проектов нормативных правовых актов.

Предлагается повысить стоимость оформления обычного загранпаспорта сроком на 5 лет с 30 до 35 долларов США, а биометрического (на 10 лет) – с 80 до 90.

Для россиян, которым еще не исполнилось 14 лет, цену оформления документа предлагается поднять с 10 до 15 долларов за обычный паспорт и с 40 до 50 за биометрический.

Предлагается также вдвое увеличить сбор за оформление заявления о выходе из гражданства РФ – с 65 до 130 долларов США.

Действующие сборы в загранучреждениях не индексировались с 2010 года. С тех пор покупательная способность доллара США вследствие инфляции снизилась более чем на 30 процентов.

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