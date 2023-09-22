За советами по работе псковичи чаще обращаются к коллегам, чем к начальству – опрос

08:26, 22 сентября 2023, ПАИ

Для большинства псковичей консультация у сослуживцев и непосредственного начальства — привычное явление: к коллегам обращаются 85% работающих, к непосредственному руководителю — 79%. Женщины запрашивают помощь чаще мужчин. Молодые специалисты — чаще опытных коллег, сообщается в опросе сервиса SuperJob.

Никогда не обращаются за консультациями к коллегам 9% псковичей, к непосредственному руководителю — 15%. Среди горожан старше 45 лет таковых 10 и 17% соответственно: судя по комментариям, чаще за консультацией обращаются к ним. Однако не всегда отсутствие обращений за помощью — следствие самостоятельности и высокой компетентности. Часть сотрудников не просит помощи, опасаясь негативных последствий для карьеры. Другие не считают коллег и руководство профессионалами.



