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Общество

Губернатор обсудил с региональной командой предложения по сотрудничеству с Белоруссией

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание, посвященное вопросам сотрудничества Псковской области с Белоруссией. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: pskov.ru

Руководители исполнительных органов Псковской области, представители управлений правительства региона и иных ведомств представили губернатору предложения в части реализации совместных проектов, в том числе за счет средств бюджета Союзного государства.

В списке ключевых направлений – развитие транспортной доступности регионов, открытие новых туристических маршрутов и создание прилегающей инфраструктуры, модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства и организация связи на приграничных территориях, реализация совместных проектов и обмен опытом в области экономики, образования, экологии, охраны объектов культурного наследия, а также широкая программа культурного и молодежного взаимодействия.

Например, региональный комитет по образованию представил проект по развитию единой системы профессионального аграрного образования в Союзном государстве. Проект может получить поддержку в 380 млн рублей на обновление материально-технической базы в двух колледжах: Псковском и Городокском, в том числе на оснащение учебных мастерских и создание лаборатории виртуальной реальности.

По поручению Михаила Ведерникова профильные специалисты предложения доработают, сформируют проекты с учетом требований Союзного государства, которые затем будут направлены на рассмотрение российско-белорусской рабочей группы с участием глав регионов.

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